‘Estadão’ vence prêmio Citi de Jornalismo

A jornalista Luciana Dyniewicz, do Estadão, foi vencedora do Prêmio Citi Journalistic Excellence Award 2022 com o trabalho “Os minerais do futuro sob pressão”. A matéria fazia parte de uma série de dez reportagens especiais sobre os desafios e as oportunidades que a sociedade terá para zerar a emissão de carbono até 2050. O texto premiado tratava do descasamento entre oferta e demanda de commodities que serão essenciais para a transformação energética, como cobre, lítio e níquel.

O repórter Rafael Vazquez, do Valor Econômico, também foi um dos vencedores. Os dois jornalistas participarão de um seminário de cinco dias sobre negócios e finanças em Nova York. Organizado pela Universidade de Columbia, o evento é patrocinado pelo Citi.

Os jornalistas foram entrevistados por profissionais de Columbia e tiveram seus trabalhos analisados por profissionais da área de comunicação.