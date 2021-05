Estado do Rio pede adesão formal ao novo Regime de Recuperação Fiscal

RIO - O Estado do Rio entregou o pedido formal de adesão ao novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF) para o Ministério da Economia na terça-feira, 25. O pedido foi entregue pelo secretário estadual de Fazenda, Nelson Rocha, anunciado no cargo no início deste mês, dias depois da posse do governador Cláudio Castro (PSC), que assumiu o cargo definitivamente após o impeachment do ex-governador Wilson Witzel (PSC). O Ministério da Economia tem até dez dias para avaliar o pedido, informou a assessoria de imprensa da pasta.

O Rio é o primeiro a pedir adesão às novas regras do programa federal de socorro aos Estados e municípios. O RRF foi criado em 2017 - desde então, o Rio era o único participante, tendo firmado seu plano de recuperação em setembro daquele ano. Em linhas gerais, o programa oferece aos governos em dificuldades financeiras a suspensão do pagamento da dívida com a União, em troca de medidas de ajuste fiscal.

A lógica do RRF foi mantida no novo formato, criado com a lei 178/2021, sancionada em janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro e regulamentada em 20 de abril. A principal mudança é que o programa, agora, tem prazo de nove anos, sem direito a prorrogação - no modelo anterior, eram três anos, renováveis por mais três.

Para o consultor Raul Velloso, especialista em contas públicas, o alívio no pagamento da dívida com a União é importante para o equilíbrio fiscal dos Estados e municípios, mas pode ser temporário, com “fôlego curto”. Isso vale, principalmente, para os Estados em maior dificuldade, que têm rombos crescentes na Previdência pública e dívida elevada com a União, como Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Velloso inclui ainda Goiás e Rio Grande do Norte no grupo - Rio e Goiás eram os primeiros da fila para pedir adesão ao novo RRF após a regulamentação do programa, como mostrou o Estadão/Broadcast mês passado.

“O novo programa simplesmente dá um fôlego num segmento (das despesas públicas) que pressiona as contas, que é o serviço da dívida”, afirmou Velloso, que integrava um grupo de economistas formado para assessorar a antiga gestão da secretaria estadual de Fazenda na elaboração de um novo plano de ajuste.

Segundo o consultor, esse fôlego pode ser curto porque, diante de déficits crescentes nos regimes públicos estaduais de Previdência, ou seja, no pagamento de aposentadorias e pensões aos funcionários públicos dos Estados, o alívio com a dívida pode ser insuficiente. Nos últimos anos, Velloso tem defendido uma medida de ajuste estrutural na Previdência de Estados e municípios, com a criação de fundos de pensão e o equacionamento dos déficits ao longo do tempo. O ideal, conforme o especialista, é que esse ajuste fosse feito com coordenação do governo federal.

Outra diferença nas novas regras do RRF é que, agora, o Estado do Rio terá um prazo para elaborar e apresentar um novo plano de recuperação. Após aceitar o pedido de adesão, o Ministério da Economia fica autorizado a firmar com o Rio o contrato de refinanciamento da dívida com a União, suspendendo a cobrança no curto prazo - embora, desde o mês passado, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o Rio já esteja com a cobrança suspensa.

Em paralelo, o governo fluminense tem até seis meses para apresentar o novo plano de recuperação. Pelas novas regras do RRF, o prazo para a elaboração vai de 30 a 180 dias, “contado da data de aprovação do pedido de adesão”.

Segundo o Ministério da Economia, o prazo exato para elaboração do plano, que inclui a aprovação de medidas de ajuste, com aval do Legislativo, se for o caso, será definido em conjunto com o Estado do Rio. “O prazo vai ser definido após audiência com o Estado que ocorrerá até dez dias da aprovação do pedido”, informou, em nota, o ministério. Uma vez apresentado o novo plano de recuperação fiscal, o governo federal terá até 25 dias para aprová-lo, ainda conforme o Ministério da Economia.