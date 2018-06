Estado do Rio tem mais de 11 mil ônibus parados por falta de diesel

Rio de Janeiro – Metade dos mais de 23 mil ônibus estaduais que circulam no estado do Rio de Janeiro não saíram da garagem hoje, informou a assessoria da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor), que reúne 10 sindicatos de empresas de ônibus responsáveis por transporte urbano, interurbano e de turismo e fretamento.

De acordo com a entidade, a situação se agravou hoje em relação aos últimos dois dias, quando cerca de 60% a 70% da frota estava na rua. “Só 50% da frota está rodando, não tem combustível e só resta esperar o caminhão chegar nas garagens”, explicou a assessoria da Fetranspor.

Os sindicatos da Fetranspor reúne mais de 200 empresas de transporte por ônibus, que respondem por 81% do transporte público regular no estado.

Segundo a entidade, se os caminhões com combustível conseguirem chegar nas garagens das empresas de ônibus hoje, imediatamente a circulação dos veículos será normalizada, já que a maioria possui uma grande capacidade de tancagem.