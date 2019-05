‘Estado’ e FGV debatem as perspectivas econômicas para o segundo trimestre

O jornal O Estado de S. Paulo e o Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) realizam nesta quinta-feira (23) o seminário Perspectivas 2019 – 2º trimestre. O evento conta com a participação de Silvia Matos, Samuel Pessoa, José Júlio Senna, todos do Ibre/FGV, e de Carlos Melo, do Insper. A mediação é do jornalista e colunista do ‘Estadão’ Celso Ming. O evento ocorre no auditório da FGV em São Paulo.

O debate desta quinta-feira deve girar em torno da dificuldade de crescimento da economia brasileira e, principalmente, deve tratar de apontar caminhos para uma recuperação mais efetiva. E medir a influência do cenário político atual como inibidor da retomada econômica.

Inicialmente, a doutora e mestre em economia Silvia Matos vai apresentar dados que mostram a conjuntura para o segundo semestre; em seguida, ela participará de um debate a respeito do assunto. Neste ano, o 'Estado' e a FGV já realizaram, no Rio de Janeiro, um evento para discutir os 100 dias do governo Bolsonaro.

Confira abaixo a programação do evento desta quinta-feira:

9h30 – 10h00 – Conjuntura 2º trimestre

Silvia Matos (FGV/Ibre)

10h30 – 12h00 – Debate/Perspectivas 2019

Silvia Matos (FGV/Ibre)

Samuel Pessoa (FGV/Ibre)

José Julio Senna (FGV/Ibre)

Carlos Melo (Insper)

Mediação: Celso Ming