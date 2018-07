''Estado'' ganha prêmio de qualidade gráfica O Estado foi o vencedor, na categoria Jornais, do prêmio Theobaldo de Nigris, promovido pela Confederação Latino-americana da Indústria Gráfica. O objetivo do prêmio, criado em 1990, é reconhecer a qualidade do impresso gráfico na América Latina. A avaliação leva em conta a qualidade da arte e do projeto, qualidade de pré-impressão, qualidade de impressão e a qualidade dos acabamentos em geral e a finalização. Essa é a primeira vez que o Grupo Estado participa do evento.