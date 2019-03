‘Estado’ lança nova versão de aplicativo

A partir desta quinta-feira, o aplicativo do Estadão para smartphones estará de cara nova: chega às lojas oficiais de Apple (App Store) e Android (Play Store) uma nova versão do app. Com design mais limpo e simples, o programa agora é exclusivo para assinantes do jornal impresso ou da versão digital. Além disso, traz novas seções, não exibe anúncios e permite a personalização a gosto do leitor.

O lançamento faz parte da transformação digital vivida pelo Estadão – presente hoje no papel, na internet, em redes sociais (incluindo o Drops Estadão, programa feito no Instagram) e nos podcasts da empresa.

Acesse o link para a Apple Store e para Android Seções

A nova versão será uma atualização do aplicativo já existente – para quem tem o programa no celular, basta baixar a nova versão.

Ao abrir o app, o usuário já pode ver as mudanças: a seção “Manchetes”, que traz as principais notícias do momento, espelha a página inicial do Estadão na internet. Na aba “Editorias”, o leitor pode conferir os destaques da hora nas principais áreas do jornal – como Política, Economia, Cultura ou Esportes.

Ao entrar em cada uma delas, é possível conferir as reportagens de maior relevância no momento, segundo a curadoria da equipe do Estadão. Ao percorrer a tela, o leitor também tem acesso às últimas notícias publicadas. Textos dos suplementos, como Link, Paladar ou Jornal do Carro, e da rede de blogs chegarão ao app em um futuro próximo.

Já na área de “Colunistas”, o leitor pode conferir textos de articulistas publicados nos últimos 15 dias. É possível ainda buscar pelo nome do colunista, pela editoria que ele pertence e consultar o histórico de artigos. Uma nova função permite ao usuário “seguir” seus articulistas favoritos – quando sair uma nova coluna, o app avisará o leitor.

Além disso, a partir de agora, o aplicativo passará por melhorias constantes, com o objetivo de que o leitor possa tornar o jornal o mais personalizado possível. Assim, no futuro, os usuários também poderão escolher seguir repórteres específicos, editorias e até temas, como Reforma da Previdência ou um time de futebol. Outras ferramentas que chegarão em breve ao app são buscas e comentários de leitores.

A última aba do aplicativo é a “Perfil”, na qual é possível personalizar configurações, habilitar alertas para notícias urgentes e encontrar o link para a versão digital do jornal impresso, também disponível só para assinantes. Nas próximas atualizações, o app terá ainda uma área que mostrará ao leitor as notícias urgentes enviadas por notificação push nas últimas 24 horas – uma forma de o usuário se situar rapidamente no noticiário.

Campanha

Como parte da campanha para que mais usuários aproveitem o novo aplicativo do jornal, o Estadão fez ainda uma parceria com o Subscribe with Google, serviço de assinaturas da gigante americana de buscas: quem fizer uma assinatura por meio do Subscribe terá quatro meses grátis de acesso ao jornal.

A promoção é válida tanto para dispositivos Android e iPhone – os primeiros podem fazer a subscrição por meio do próprio aplicativo, enquanto os últimos têm de fazer a assinatura pela página de Assinaturas do Estado.