'Estado' vence prêmio de jornalismo sobre agronegócio

O ‘Estado’ foi o vencedor da 11ª edição do Prêmio ABAG/RP de Jornalismo “José Hamilton Ribeiro”, organizado pela Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto, na categoria Jornal Impresso. A premiação ocorreu na noite de sexta-feira, 23, em um restaurante em Ribeirão Preto.

Com a reportagem ‘Agronegócio faz aposta na revolução digital’, publicada em março de 2018, o repórter Paulo Beraldo mostrou que a adoção de banda larga, sistemas de gestão e aplicativos têm dado mais eficiência ao setor agropecuário. Um dos exemplos citados é o da Usina São Martinho, a maior do Brasil, que pretende conectar 2.200 máquinas até 2022. A medida permitirá reduzir custos com melhora na logística e prevenção de falhas.

Além disso, o trabalho identificou que já há mais de 500 startups atuando no agronegócio brasileiro, que hoje responde por um quarto do PIB e quase metade das exportações nacionais.

A reportagem mostrou ainda o desenvolvimento de novas variedades de frutas. Os exemplos apresentados são os maracujás mais doces pela equipe da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) no Distrito Federal, e de melancias mais leves por companhias multinacionais como a alemã Bayer.

A premiação recebeu 188 inscrições de todo o Brasil nas categorias Jornal Impresso, Revista Impressa, Internet, TV, e Jovem Talento, para universitários. O objetivo do concurso é incentivar e reconhecer reportagens dedicadas ao agronegócio.