Estados Unidos e União Europeia suspendem tarifas para evitar guerra comercial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, chegaram a um acordo nesta quarta-feira, 25, para evitar uma escalada nas disputas comerciais entre americanos e europeus.

O principal anúncio feito por Trump foi o de que a UE concordou no trabalho conjunto para zerar tarifas, barreiras e subsídios a produtos, excluindo as de automóveis, enquanto estiverem negociando.

"Entramos em uma nova fase nas nossas relações. Temos a maior relação comercial de todo o mundo, de US$ 1 trilhão em transações bilaterais, e estamos lutando em conjunto em diversas frentes", disse o presidente americano no jardim da Casa Branca.

Segundo Trump, Juncker também concordou em trabalhar em conjunto para reformar a Organização Mundial do Comércio (OMC) e em comprar mais gás natural liquefeito (LNG) americano, no que Juncker comentou ser uma fortificação da cooperação em energia entre os dois lados. Também houve acordo para a compra de mais soja dos EUA "imediatamente" pela UE.

Acordo impulsiona Bolsas e enfraquece dólar

Ainda antes do anúncio oficial feito pelos dois líderes, a sinalização de que o ímpeto de Donald Trump para prosseguir com sua guerra comercial havia diminuído animou os investidores. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou o dia em alta de 1,34%, aos 80.218,04 pontos. A Bolsa não fechava o pregão no patamar dos 80 mil pontos desde o dia 23 de maio.

Já o dólar fechou o dia em queda de 1,04%, cotado a R$ 3,7045. O valor para a moeda também é o menor em dois meses.

Nas bolsas de Nova York, o índice Dow Jones subiu para 25.414,10 pontos, em alta de 0,68%, enquanto o S&P 500 avançou 0,91%, para 2.846,07 pontos. O Nasdaq chegou ao maior patamar de sua história, encerrando aos 7.932,24 pontos, firme alta de 1,17%.

A reaproximação comercial entre Estados Unidos e União Europeia beneficiou o euro, que chegou ao final da tarde em alta a US$ 1,1729. A menor tensão derrubou o dólar ante moedas emergentes, diante da redução da necessidade por segurança. A moeda americana caía no final da tarde para 62,8963 rublos e 18,7088 pesos mexicanos.

No anúncio feito após o encontro, Trump também destacou que os EUA e a UE concordaram em lançar "diálogos estreitos sobre normas" para facilitar o comércio e reduzir a burocracia aduaneira. De acordo com ele, um grupo de trabalho executivo será iniciado para a implementação de uma agenda conjunta. Além disso, o presidente americano ressaltou que os dois lados irão resolver as tarifas americanas sobre o aço e o alumínio europeus e as tarifas retaliatórias europeias sobre produtos americanos.

Ao fazer um breve comentário após o encontro com Trump na Casa Branca, Juncker comentou que, enquanto americanos e europeus estiverem negociando, não haverá mais tarifas. Com isso, ao menos por enquanto, o Departamento do Comércio americano deve adiar a imposição de tarifas sobre automóveis europeus. No fim da manhã, o Washington Post informou que Trump considerava implementar tarifa de 25% sobre veículos importados, o que fez com que as ações de montadoras europeias fechassem em queda.