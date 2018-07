Trump afirma que pode tarifar produtos da China em até US$ 500 bi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou estar disposto a impor tarifa sobre todas as importações da China, caso não ocorram mudanças na relação comercial. "Estamos prontos a ir até 500", afirmou, durante entrevista à rede CNBC, referindo-se ao déficit comercial americano com os chineses todo o ano passado, de US$ 505 bilhões.

"Eles estão tirando vantagem de nós e não gosto disso", afirmou Trump, ao comentar as relações comerciais americanas em geral, não apenas com a China. Ele citou também especificamente o caso do México, argumentando que "ele também tira vantagem de nós".

Segundo Trump, as bolsas de Nova York poderiam ter subido 80% desde sua eleição, diante da força da economia americana, mas avançaram cerca da metade disso por sua campanha para forçar os parceiros comerciais a reduzir déficits. Segundo ele, trata-se de uma questão de justiça. "Não estou fazendo isso por política, mas porque é a coisa certa para nosso país."

Trump ainda admitiu que a China pode ter se assustado com sua postura, o que ele disse que não deseja. Novamente reafirmando sua boa relação com o presidente chinês, Xi Jinping, o presidente americano disse apenas que deseja mudanças no quadro comercial. "Eu quero que eles se saiam bem. Gosto muito do presidente Xi, mas isso tem sido muito injusto."