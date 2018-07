Estatal pede prazo para explorar áreas concedidas A Petrobrás pediu à Agência Nacional do Petróleo (ANP) a prorrogação dos prazos exploratórios de 70 concessões adquiridas em licitações da agência. A empresa alega ter tido dificuldades não previstas para cumprir os prazos, como atrasos na obtenção de licenças ambientais e a escassez de sondas de perfuração. A medida, porém, é interpretada pelo mercado como um efeito da crise na estratégia da companhia: o deslocamento de recursos para desenvolver reservas já descobertas. A companhia não comenta o assunto. Na empresa, porém, a tese de revisão da estratégia é rechaçada. Parte das concessões, incluindo blocos com potencial no pré-sal, venceria no final do mês passado. A ANP, porém, pediu um prazo de 30 dias para avaliar o assunto e suspendeu a vigência dos contratos até o dia 23, quando deve emitir um parecer. Das 70 prorrogações solicitadas, porém, a ANP decidiu avaliar apenas aquelas que venceram em novembro e que estão em profundidades superiores a 1,2 mil metros. Mas a questão é polêmica: há no mercado quem veja relaxamento no cumprimento dos prazos pela companhia. Para especialistas, a empresa estaria, na prática, pedindo para manter as concessões por um período em que estará centrada em outros investimentos. Segundo os contratos, a Petrobrás tinha um período máximo de cinco anos para descobrir petróleo nas áreas, arrematadas entre 2003 e 2004 - o quinto ano só é concedido após a perfuração de um poço. Agora, a empresa quer mais quatro anos, mesmo que não tenha perfurado poços em alguns dos blocos. Além das dificuldades com licenças e sondas, a estatal alega que o pré-sal criou um novo paradigma exploratório no País, o que também dificultou o cumprimento dos prazos. O diretor da ANP Victor Martins informou que, se aceita, a prorrogação de prazos poderá ser estendida a outras empresas que têm problemas semelhantes.