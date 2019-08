‘Estrangeiro busca principalmente ações de tecnologia ao investir nos EUA’

Depois de fundar a corretora Clear – que foi vendida ao BTG Pactual – e de atuar como executivo do banco de investimentos, Roberto Lee decidiu mudar-se com a família para Miami, mas sem abandonar os investidores brasileiros. Há cerca de dois meses, ele abriu a Avenue, instalada em solo americano com o objetivo de ajudar latino-americanos interessados em ativos do país.

No menu preferencial dos não residentes nos Estados Unidos estão ações de gigantes de tecnologia – como Google, Amazon, Facebook e Netflix – além de fundos de empresas listadas na Bolsa de Nova York (Nyse) e no pregão Nasdaq, de forte componente tecnológico. “Investir nos EUA sempre foi manual e caro. Queremos automatizar esse processo.”

Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista:

Qual é o público-alvo da Avenue?

A Avenue é uma corretora de valores que foi aberta nos EUA para atender a não residentes, como os brasileiros. Há muitos investidores ao redor do mundo querendo investir nos EUA, um mercado que é aberto a recursos internacionais. No entanto, esse processo sempre foi manual e caro. Por isso, só valia a pena ter uma conta nos EUA para quem tivesse US$ 500 mil ou mais para investir. Queremos automatizar esse processo, com o devido cuidado com a prevenção da lavagem de dinheiro.

Quem poderá investir pela empresa?

Vamos automatizar todos os sistemas, então vamos atuar com qualquer valor, sem mínimo. Há inclusive uma ferramenta integrada para o câmbio. A corretora está conectada aos sistemas da Nyse (Bolsa de Valores de Nova York) e do pregão eletrônico Nasdaq. E também oferece os ETFs (fundos de índices de ações). O setor mais procurado pelos não residentes é o de tecnologia, de empresas como Facebook, Netflix, Amazon e Netflix. Esperamos para este mês ainda termos autorização para fazer uma curadoria de ativos.

Há cuidados a se tomar ao se investir em ativos nos EUA?

Sim. Em um investimento feito aqui, valem as regras americanas. Logo, se um dia a pessoa precisar abrir um processo, por alguma razão, terá de fazer isso aqui.

E a Avenue, ao priorizar o público estrangeiro, enfrenta algum tipo de barreira regulatória?

Não podemos, por exemplo, captar o cliente no exterior, fazer propaganda. Posso até ter um site em português, mas não posso ir atrás do cliente. De certa forma, tenho de esperar que ele venha até nós.