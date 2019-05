Estudo da PwC aponta que custo de realização de IPO no Brasil é, em média, metade dos EUA

As despesas associadas às ofertas públicas de ações (IPO, na sigla em inglês) no mercado de capitais brasileiro são menores do que nos Estados Unidos. A informação é uma das principais conclusões de um estudo elaborado pela PwC Brasil. A pesquisa indicou que, como porcentual dos recursos captados, os custos médios relacionados com o IPO no Brasil variam em média entre 2,5% a 5,6% do valor total da oferta, enquanto nos Estados Unidos a média fica entre 4% e 11,7%.

O levantamento foi feito a partir de dados públicos disponibilizados pela B3 sobre IPOs de janeiro de 2004 a abril de 2018, além de entrevistas realizadas com 27 companhias de capital aberto. "Nossa base de comparação foi uma pesquisa, também feita pela PwC nos EUA, sobre o mercado de capitais norte-americano. Nesse período, foram 182 IPOs de empresas brasileiras, sendo que 97% das ofertas ocorreram no Brasil", explica em nota o sócio da consultoria da PwC Brasil, Kieran McManus.

O estudo revelou que o Brasil tem custo médio menor na manutenção de uma empresa de capital aberto. Dois terços das participantes brasileiras informaram que seus custos recorrentes como companhia aberta são inferiores a US$ 400 mil. Já na pesquisa da PwC, realizada em 2017 com empresas abertas dos Estados Unidos, 6% dos diretores financeiros informaram custos recorrentes inferiores a US$ 500 mil.

Para 75% dos executivos cujas empresas são listadas no Brasil, os custos recorrentes de uma companhia aberta equivalem ou são menores que as expectativas iniciais. Já no mercado norte-americano, metade afirma que os custos estão alinhados com as expectativas iniciais.

O tempo de preparação para as IPOs também é menor no mercado brasileiro. O estudo mostra que, considerando o momento da tomada de decisão até a oferta pública, 72,7% das empresas disseram que sua preparação dura menos de seis meses. Nos Estados Unidos, o tempo de preparo é, em média, de seis a nove meses e conta ainda com uma fase anterior de planejamento e organização que dura entre 12 a 18 meses.

"Os dados desse estudo mostram que o processo de listagem no Brasil é extremamente competitivo", comenta em nota o diretor de Relacionamento com Clientes-Brasil da B3, Felipe Paiva. "A meta da B3 é desenvolver o mercado de capitais e para tal estamos constantemente revisando nossas regras, buscando a proteção aos investidores com a adoção das melhores práticas de governança corporativa e viabilizando novas ofertas públicas de ações", completou.