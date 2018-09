Etanol tem preço mais vantajoso que o da gasolina em seis Estados e no DF

Os preços do etanol subiram nos postos de 19 Estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado nesta segunda-feira, 17. Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP, houve aumento de 4,39% no preço do etanol. Mesmo com a alta, os preços médios do biocombustível continuam vantajosos em relação aos da gasolina nos cinco Estados entre os maiores produtores do País - São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso.

O uso do etanol é também favorável no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. O levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas, do Estadão/Broadcast, considera que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.

Em Mato Grosso, o hidratado é vendido em média por 56,86% do preço da gasolina, em São Paulo por 59,49%, em Goiás por 59,98% e em Minas Gerais por 60,44%. No Paraná a paridade está em 63,77%, no Rio de Janeiro em 66,43% e no Distrito Federal em 68,58%. Na média brasileira, a paridade é de 60,67% entre os preços médios do etanol e da gasolina, também favorável ao biocombustível.

A gasolina é mais vantajosa no Amapá, com a paridade de 90,28% para o preço do etanol.

Preço médio da gasolina sobe 2,28%

O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros subiu em 25 Estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada, segundo dados da ANP compilados pelo AE-Taxas. Apenas em Roraima houve estabilidade entre as semanas.

Na média nacional, os preços médios avançaram 2,28% entre as semanas, de R$ 4,525 para R$ 4,628. Em São Paulo, maior consumidor do País e com mais postos pesquisados, o litro da gasolina subiu 2,63% na semana passada, de R$ 4,296 para R$ 4,409, em média. No Rio de Janeiro, o combustível saiu de R$ 4,960 para R$ 4,999, em média, alta de 0,79%. Em Minas Gerais houve aumento no preço médio da gasolina de 1,89%, de R$ 4,823 para R$ 4,914 o litro.