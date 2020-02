Eu, como cidadão, acho que está um pouquinho alto o dólar, diz Bolsonaro

BRASÍLIA - Após alta recorde do dólar na quarta-feira, 12, o presidente Jair Bolsonaro avaliou que o preço da moeda está "um pouquinho alto". Ele não quis comentar a declaração polêmica do ministro da Economia, Paulo Guedes. Para ele, uma taxa de câmbio mais alta é “boa para todo mundo” e que o dólar mais barato estava prejudicando as exportações e permitindo que empregada doméstica fosse para a Disneylândia.

"Pergunta para quem falou isso. Eu respondo pelos meus atos", disse Bolsonaro ao ser questionado sobre a fala de Guedes por jornalistas na saída do Palácio da Alvorada nesta quinta-feira, 13. "Respondo pelos meus atos", insistiu diante de novos questionamentos sobre o que achou da declaração.

Ele disse que costuma conversar com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para saber o motivo da alta do dólar, mas que não interfere diretamente nas decisões da área econômica. O presidente considera que o valor a cotação de R$ 4,35 do dólar está "um pouquinho alto".

"De vez em quando eu converso com o Roberto Campos (Neto). Vocês sabem que eu entendo para burro de economia, sabem disso. E está dando certo a economia por causa disso, porque eu não interfiro. Por exemplo, quando acaba a reunião do Copom, quando decide 4,25 (%), daí eu converso: 'Roberto, o que aconteceu?'. Apenas depois que aconteceu. Eu, como cidadão, está um pouquinho alto, está um pouquinho alto o dólar", declarou o presidente.