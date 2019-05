EUA começam processo para ampliar tarifas sobre mais US$ 325 bi em produtos da China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu na manhã desta sexta-feira, 10, sua estratégia de impor mais tarifas à China e informou que já começou o processo para a imposição de ainda mais tarifas sobre produtos da nação asiática. Ao mesmo tempo, disse que o diálogo bilateral "muito agradável" continua, embora sem mostrar pressa sobre a possibilidade de um acordo.

"Começou o processo sobre a imposição de tarifas adicionais de 25% sobre os US$ 325 bilhões restantes" para os produtos chineses, afirmou Trump no Twitter. A declaração é dada horas após a entrada em vigor do aumento tarifário de 10% para 25% sobre US$ 200 bilhões em produtos da China, diante das dificuldades da negociação bilateral.

O presidente americano disse que as conversas com Pequim correm bem, mas que não há "absolutamente nenhuma" necessidade de haver pressa, com o argumento de que o Tesouro americano conseguirá grandes somas com essa tarifa extra para os chineses.

Trump também disse que os EUA comprarão mais produtos agrícolas de fazendeiros locais, "em montantes maiores do que a China fez em qualquer momento", e enviarão alimentos a países pobres como ajuda humanitária. "No meio tempo nós continuaremos a negociar com a China, com a esperança de que eles não tentem de novo refazer o acordo!", afirmou.

Anteriormente, Trump havia reclamado da postura de Pequim, que teria recuado sobre pontos já decididos nas negociações, o que motivou o anúncio feito por ele no último domingo sobre a elevação na tarifa sobre US$ 200 bilhões a partir desta sexta-feira.

Em sua série de mensagens de hoje, Trump afirmou que, caso os EUA comprem US$ 15 bilhões dos fazendeiros locais, "bem mais do que a China compra agora", isso deixará ainda mais US$ 85 bilhões disponíveis para gastos com infraestrutura, cuidados com saúde e outros itens. "A China iria desacelerar grandemente e nós automaticamente aceleraríamos" nosso crescimento, escreveu o presidente americano.

Nesta sexta-feira, continuam as negociações bilaterais em Washington sobre comércio, com a presença do vice-premiê chinês Liu He.