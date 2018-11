EUA criam 250 mil vagas em outubro e desemprego se mantém em 3,7%

Os Estados Unidos criaram 250 mil empregos em outubro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 2, pelo Departamento do Trabalho. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam geração de 188 mil vagas.

Já a taxa de desemprego ficou em 3,7% em outubro, inalterado em relação ao mês anterior e no menor nível em 49 anos, vindo em linha com a projeção do mercado.

Números revisados mostraram que a economia americana gerou 118 mil postos de trabalho em setembro e 286 mil em agosto, sem perda ou ganho líquido no período.

O salário médio por hora dos trabalhadores subiu 0,18% no mês passado ante setembro, ou US$ 0,05, para US$ 27,30 por hora. O dado veio um pouco abaixo da previsão de acréscimo de 0,20%. Na comparação anual, o aumento em outubro foi de 3,1%, o maior desde 2009.