EUA e China chegam a acordo que pode dar trégua à guerra comercial

Estados Unidos e China chegaram a um acordo parcial nesta sexta-feira que intermediaria uma trégua na guerra comercial e estabeleceria as bases para um acordo mais amplo que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping poderiam assinar ainda este ano, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Segundo a agência de notícias Bloomberg, como parte do acordo, a China concordaria com algumas concessões agrícolas e os EUA forneceriam alívio tarifário. O pacto é provisório e está sujeito a alterações enquanto Trump se prepara para se reunir com o vice-primeiro-ministro da China Liu He na tarde desta sexta.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou, que as duas partes tiveram "dois dias produtivos de discussão". Quando questionado sobre se o mercado de ações estava "certo" ao estar "otimista" de que haverá algum entendimento ao fim das conversas, Mnuchin limitou-se a responder: "O mercado de ações está sempre certo."

Em uma rápida coletiva de imprensa, ele também afirmou que, com o representante comercial dos EUA (USTR), Robert Lighthizer, terá na sequência uma reunião com o presidente Donald Trump, e, depois disso, irão todos para o encontro com o vice-premiê chinês, Liu He.

A sessão informativa com a mídia foi, na verdade, convocada para Mnuchin anunciar que a Turquia foi posta "de sobreaviso" sobre a possibilidade de ser alvo de sanções em virtude de possíveis violações de direitos humanos na sua ofensiva no norte da Síria. O secretário do Tesouro ressalvou, contudo, que ainda não determinou a imposição de sanções.

Mercado

As ações de empresas ligadas a commodities ampliaram os ganhos depois da notícia da trégua na guerra comercial e de que um acordo mais amplo que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping poderiam assinar ainda este ano. Segundo analistas, um acordo entre os países poderia impulsionar a economia mundial e, consequentemente, um aumento nas exportações.

Há pouco, Vale ON subia 3,24%, Petrobras ON avançava 2,05% e PN ganhava 2,00%. CSN ON expandia 2,83% e Gerdau PN tinha alta de 3,00%. O Ibovespa acelerava 2,16%, aos 104.013 pontos. / COM NICHOLAS SHORES E NIVIANE MAGALHÃES