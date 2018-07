EUA e China querem reabrir negociação da Rodada Doha A China e os EUA vão pressionar pela reabertura, o mais breve possível, da Rodada Doha de negociações comerciais, disse o vice-primeiro-ministro chinês, Wang Qishan, no encerramento do 5º Diálogo Econômico Estratégico EUA-China. Numa entrevista conjunta com o secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, Qishan declarou que os dois lados se opõem a qualquer forma de protecionismo. Ambos os países também concordaram em trabalhar juntos na coordenação das políticas econômicas e na supervisão do setor financeiro, disse o vice-primeiro-ministro. Além disso, China e EUA concordaram em trabalhar pela ampliação do papel dos países em desenvolvimento no sistema financeiro global, acrescentou. As informações são da Dow Jones.