EUA e China tentam assinar acordo até junho

WASHINGTON - Os Estados Unidos e a China agendaram uma nova rodada de conversas presenciais enquanto tentam fechar um acordo comercial. Os negociadores dos dois países buscam uma cerimônia de assinatura do pacto no final de maio ou início de junho, segundo uma pessoa a par da situação.

De acordo com esboço do cronograma, Robert Lighthizer, representante comercial dos EUA, deve viajar para Beijing na semana de 29 de abril, disse a pessoa, com o vice-premiê chinês Liu He vindo a Washington na semana de 6 de maio.

Se as negociações forem bem-sucedidas, os negociadores dos dois países podem passar algumas semanas encerrando o texto do acordo e a linguagem jurídica antes da esperada cerimônia de assinatura, afirmou a fonte.

A Casa Branca e a equipe de Lighthizer se recusaram a comentar imediatamente.