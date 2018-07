EUA e China vão liberar US$ 20 bi para apoiar comércio

Os EUA e a China vão colocar US$ 20 bilhões à disposição para o financiamento do comércio exterior, a fim de impulsionar as trocas comerciais em meio à desaceleração global. O anúncio foi feito pelo secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, no encerramento do 5º Diálogo Econômico Estratégico EUA-China, um encontro de dois dias entre as autoridades econômicas de ambos os países, realizado a cada dois anos. "Para apoiar os fluxos comerciais durante este período de turbulência financeira, os EUA e a China anunciaram hoje que nossos dois bancos de exportação e importação vão tornar disponível um adicional de US$ 20 bilhões para o financiamento do comércio exterior, particularmente para importadores com bom histórico de crédito nas economias em desenvolvimento", afirmou Paulson. O secretário disse ainda que EUA e China também discutiram a reforma do mercado de câmbio. A China precisa de taxas cambiais determinadas pelo mercado, declarou. Segundo Paulson, o desenvolvimento dos mercados financeiros da China ajudará a apoiar o forte crescimento econômico do país. As informações são da Dow Jones. Rodada de Doha A China e os EUA vão pressionar pela reabertura, o mais breve possível, da Rodada Doha de negociações comerciais, disse o vice-primeiro-ministro chinês, Wang Qishan. Ele declarou que os dois lados se opõem a qualquer forma de protecionismo. Ambos os países também concordaram em trabalhar juntos na coordenação das políticas econômicas e na supervisão do setor financeiro, disse o vice-primeiro-ministro. Além disso, China e EUA concordaram em trabalhar pela ampliação do papel dos países em desenvolvimento no sistema financeiro global, acrescentou