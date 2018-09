EUA e Coreia do Sul assinam acordo de livre-comércio revisado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, assinaram na tarde desta segunda-feira uma versão revisada do acordo de livre-comércio entre os dois países, conhecido como Korus. Os dois se reuniram em Nova York no âmbito da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em rápidos comentários antes de assinar o pacto, Trump afirmou que o pacto com a Coreia é "um grande acordo comercial" e "um marco histórico". O presidente americano disse que tem grande relação com o presidente sul-coreano e ressaltou que o acordo com a Coreia do Sul inclui "melhora significativa" para reduzir o déficit comercial que os EUA têm com os sul-coreanos.

Além disso, Trump disse que o acordo irá aumentar as vendas de produtos agrícolas e de automóveis americanos na Coreia do Sul.

Moon Jae-in, por sua vez, disse que a incerteza que permeava o Korus "tem sido eliminada" e comentou que o novo acordo fará com que as empresas americanas e sul-coreanas atuem em um ambiente mais "estável".