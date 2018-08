EUA e México chegam a acordo para substituir Nafta

Os EUA e o México fecharam um acordo comercial nesta segunda-feira, 27, que abriu o caminho para substituir o Nafta, de acordo com o presidente dos EUA, Donald Trump. A expectativa sobre o acordo impulsionava os mercados globais desde o início dos negócios desta manhã.

De acordo com Trump, o acordo será chamado de acordo de comércio Estados Unidos-México, evitando o nome Nafta, que incluiria o Canadá. O presidente americano acrescentou que o acordo permitirá que o Canadá retome as negociações. O acordo será submetido ao Congresso americano na próxima sexta-feira, 31.

"Negociações com Canadá serão retomadas em breve e um acordo separado é possível", disse Trump.

De acordo com a CNBC, Trump disse também que o acordo é muito especial para agricultores e fabricantes e que autoridades mexicanas prometeram que o país latino-americano começaria a comprar produtos agrícolas dos EUA.

O acordo revisa as regras para a construção de carros em todo o continente, com o objetivo de garantir que uma maior porção dos veículos seja fabricada na região, e mais aço produzido localmente seja usado. Ele exigirá que 75% do conteúdo automotivo seja fabricado nos EUA e no México, ante os atuais 62,5%.

O acordo também tem novas disposições destinadas a aumentar os salários e oferecer novos direitos aos sindicatos mexicanos. As medidas são destinadas a queixas dos críticos americanos ao Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês), que argumentam que os trabalhadores americanos foram prejudicados pela mão de obra mais barata do outro lado da fronteira. Nos novos termos, o acordo exige que 40% a 45% do conteúdo automotivo seja feito por trabalhadores que ganhem pelo menos US$ 16 por hora.

Os EUA também afirmaram que o acordo reforçará os requisitos para produtos químicos, produtos derivados de aço e outros materiais industriais, além de promover medidas para fortalecer as regras que governam as cadeias de suprimento nas indústrias têxtil e de confecções.

Presidente mexicano quer acordo com o Canadá até o final da semana

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, afirmou em sua conta no Twitter nesta segunda-feira que vai falar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os "últimos avanços" nas negociações bilaterais entre os países, a partir dos quais o Canadá poderia se reincorporar às conversas do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês), "com a finalidade de concluir uma negociação trilateral nesta semana".

"Em breve falarei com o presidente Donald Trump sobre os últimos avanços a nível bilateral da negociação do Nafta, a partir dos quais o Canadá poderia se reincorporar às conversas", destacou.

Peña Nieto disse ainda que conversou com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, sobre a importância de sua participação no processo. "Falei com o primeiro-ministro do Canadá sobre o estado das negociações do Nafta e o avanço entre México e EUA. Reforcei a importância de sua reincorporação ao processo, com a finalidade de concluir uma negociação trilateral nesta semana", escreveu./COM REUTERS E DOW JONES NEWSWIRES