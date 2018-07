EUA fecham em novembro maior número de vagas de trabalho desde 1974 Os empregadores norte-americanos fecharam 533 mil vagas em novembro, o pior número em 34 anos, mostraram dados do governo nesta sexta-feira. O Departamento de Trabalho informou também que a taxa de desemprego aumentou para 6,7 por cento, maior patamar desde 1993, ante 6,5 por cento em outubro, após amplos cortes em nos principais setores da indústria por todo o país. A quantidade de empregos perdidos no mês passado é a maior desde dezembro de 1974 e ficou muito acima da previsão de analistas ouvidos pela Reuters, de 340 mil fechamentos de vagas. Além disso, o número de vagas cortadas foi revisada para pior em outubro e setembro. Em outubro, o fechamento de vagas aumentou de 240 mil para 320 mil e em novembro, de 284 mil para 403 mil. Isso significa que 199 mil postos de trabalho a mais foram perdidos nesses dois meses frente ao inicialmente divulgado. A redução total de postos de trabalho nos EUA fora do setor agrícola nos últimos três meses foi 1,256 milhão, com quase 2 milhões de postos tendo sido cortado no ano até agora. O setor de serviços sozinho cortou 370 mil empregos em novembro, após perdas de 153 mil postos no mês anterior. A carga horária semanal caiu para 33,5 horas, a mais curta desde que os dados começaram a ser coletados, em 1964, informou um representante do Departamento de Trabalho. (Reportagem de Alister Bull)