EUA fecharam 533 mil vagas de trabalho em novembro O mercado de trabalho nos Estados Unidos fez o maior corte de vagas dos últimos 30 anos em novembro, levando a taxa de desemprego para o nível mais elevado em 15 anos. Com base nas folhas de pagamento ("payroll"), o Departamento do Trabalho dos EUA registrou corte de 533 mil vagas em novembro, marcando o 11º mês seguido de retração na oferta de trabalho no país. É o maior volume de cortes desde dezembro de 1974. Com o resultado de novembro, os cortes de empregos feitos nos últimos três meses nos EUA já somam 1,2 milhão, contabilizando as revisões feitas pelo Departamento do Trabalho nos números de outubro e de setembro. Em outubro, o número de vagas cortadas subiu para 320 mil, segundo a revisão, de 240 mil no cálculo anterior. Em setembro, as vagas cortadas somaram 403 mil, conforme a revisão. As informações são da Dow Jones.