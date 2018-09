EUA impõem sanções a empresas de tecnologia da Rússia e China

Os Estados Unidos impuseram sanções a duas empresas de tecnologia com sede na Rússia e na China por vínculo com a Coreia do Norte, anunciou o Departamento do Tesouro nesta quinta-feira. Os alvos são a companhia China Silver Star, seu CEO norte-coreano Jong Song Hwa e sua filial sediada na Rússia.

O secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, disse em um comunicado que as sanções destinam-se a impedir o fluxo de receitas ilícitas para a Coreia do Norte por meio de trabalhadores estrangeiros na área de tecnologia, que estariam escondidos atrás de empresas de fachada.

O Departamento do Tesouro afirma que a China Silver Star está associada à indústria de munições do governo da Coreia do Norte, que supervisiona a balística do programa de mísseis do país.