EUA: Inflação em 12 meses chega a 7%, maior patamar desde 1982

A inflação nos Estados Unidos subiu 0,5% em dezembro de 2021, na comparação com novembro, e alcançou 7% no acumulado dos últimos 12 meses, segundo dados divulgados nesta quarta, 12, pelo Departamento do Trabalho americano. O indicador é a principal medida de inflação americana.

Esta é a inflação acumulada para os últimos 12 meses mais alta desde fevereiro de 1982, quando foi de 7,6%.

Em audiência no Comitê Bancário do Senado realizada ontem, 11, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, afirmou que se a inflação elevada nos Estados Unidos persistir, o órgão terá que adotar uma política monetária mais dura, o que poderia causar uma recessão.

“As pressões inflacionárias estão a caminho de persistir até pelo menos metade deste ano”, disse Powell ao comitê.