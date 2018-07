EUA reforçam ameaça de aplicar a tarifa a todas as importações chinesas

BUENOS AIRES - O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse neste sábado, 21, que "não minimizaria" a possibilidade de os EUA aplicarem tarifas sobre todos os bens que os EUA importam da China, que atualmente totalizam cerca de US$ 500 bilhões, ampliando a ameaça do presidente americano, Donald Trump.

Mnuchin, que falou antes de uma reunião entre os ministros de finanças do G-20 e os banqueiros centrais daqui, não forneceu mais detalhes sobre o assunto.

Na última sexta-feira, 20, em entrevista à CNBC, Trump afirmou estar disposto a impor tarifa sobre todas as importações da China, caso não ocorram mudanças na relação comercial. "Estamos prontos a ir até 500", disse Trump, referindo-se ao déficit comercial americano com os chineses todo o ano passado, de US$ 500 bilhões.

No início deste mês, os EUA impuseram tarifas no valor de US$ 34 bilhões sobre produtos chineses no setor de maquinário, componentes e eletrônicos. Também estão programadas tarifas sobre US$ 16 bilhões de eletrônicos chineses e outros componentes.

Os EUA estudam ainda mais US$ 200 bilhões em mercadorias chinesas que os EUA podem selecionar para tarifar, num total de US$ 250 bilhões. Qualquer coisa além disso, disse Trump, depende da medida em que a China retaliar.

