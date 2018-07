EUA têm inflação de 6,3% no atacado em 2007 O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) caiu 0,1% em dezembro passado nos Estados Unidos. Em novembro, a inflação no atacado havia sido de 3,2%. Os dados foram divulgados hoje pelo Departamento do Trabalho americano. O núcleo do PPI, que exclui as variações de preços de energia e de alimentos, subiu 0,2% em dezembro. A queda do índice de preços em dezembro não foi suficiente para evitar inflação de 6,3% no atacado americano em 2007, a maior alta desde 1981. Isso se deve aos preços elevados de energia, matérias-primas e alimentos. Já o núcleo do PPI subiu apenas 2% no ano passado. Dezembro O Departamento americano informou que os preços de energia ao produtor caíram 1,9% em dezembro, revertendo parte da alta de 14,1% de novembro. Os preços de gasolina caíram 4,8%. Já os preços de alimentos subiram 1,3% em dezembro, o maior aumento mensal desde março de 2007. Os preços de carros caíram 0,9% no mês, enquanto os de caminhões leves recuaram 0,3%. As informações são da Dow Jones.