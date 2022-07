Euro volta a cair e opera abaixo da paridade com o dólar

O euro acentuou queda nesta quinta-feira, 14, e voltou a operar abaixo da paridade com o dólar, em meio ao movimento global de valorização da divisa americana. O fenômeno já havia sido registrado na quarta logo após a divulgação da inflação nos Estados Unidos, mas a moeda comum se recuperou em seguida.

O euro vem perdendo terreno em relação ao dólar desde o início do ano, quando oscilou em torno de US$ 1,13; em meio a uma agressiva iniciativa de combate à inflação do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), juntamente com os transtornos globais mais amplos provocados pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

Investidores avaliam que dados de inflação reforçam a necessidade de agressivo aperto monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que deve subir juros em ritmo mais rápido que os pares desenvolvidos. A moeda europeia, em particular, é penalizada pelo risco crescente de recessão na União Europeia.

Às 10h30, o euro recuava a US$ 0,99745. O índice DXY - que mede o dólar ante seis rivais fortes - avançava 109,168 pontos.