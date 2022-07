Euro atinge brevemente paridade ante dólar

O euro chegou a atingir brevemente a paridade ante o dólar, a US$ 1,0000, após a divulgação de um indicador fraco da Alemanha nesta terça-feira, 12.

O índice de expectativas econômicas do país caiu de -28 pontos em junho para -53,8 pontos em julho, segundo o instituto alemão ZEW. O resultado é pior do que o esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do indicador a -41 pontos.

Já o índice de condições atuais medido pelo ZEW recuou de -27,6 para -45,8 pontos no mesmo período.

Às 7h19 (de Brasília), o euro caía a US$ 1,0013, ante US$ 1,0043 no fim da tarde da segunda-feira, 11.

*Com Dow Jones Newswires