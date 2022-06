Na Europa, promessa de ajuda a países endividados

Em reunião extraordinária, o Banco Central Europeu apresentou ontem novas medidas para conter as perdas no mercado que alimentaram temores de uma nova crise da dívida na periferia do bloco, mas parece ter decepcionado alguns investidores que esperavam algo mais decisivo.

Os rendimentos dos títulos governamentais dispararam na periferia do bloco monetário de 19 países desde que o BCE revelou, na semana passada, planos de aumentar os juros em julho e setembro para domar a inflação alta que está em risco de se tornar arraigada.

A liquidação foi exacerbada pela ausência de qualquer plano concreto do BCE para limitar este aumento dos custos de empréstimos, o que levantou temores de que as autoridades sejam muito complacentes com a situação de nações mais endividadas como Itália, Espanha e Grécia.

Diante da ameaça de uma repetição da crise de dívida que quase derrubou o euro há uma década, o BCE disse que será flexível ao reinvestir o dinheiro a vencer de seu recém-encerrado esquema de suporte da pandemia de 1,7 trilhão de euros, e que avaliará um novo instrumento a ser elaborado pela sua equipe.

“O conselho do BCE decidiu designar os comitês relevantes do Eurossistema com os serviços do BCE para acelerar a conclusão do projeto de um novo instrumento antifragmentação para avaliação do conselho”, disse o BCE.

Os investidores não pareceram ter ficado muito satisfeitos, já que esperavam o anúncio de medidas mais decisivas e mais detalhes.

O euro passou a cair frente ao dólar após o comunicado do BCE, enquanto os rendimentos italianos saltaram cerca de 7 pontos.

A diferença entre os títulos de 10 anos da Itália e da Alemanha, importante indicador, aumentou para 239 pontos, do patamar de 224 pontos antes do anúncio.