Evento avalia cenários para a economia brasileira em 2021

Apesar de a economia brasileira ter registrado um crescimento de 7,7% no terceiro trimestre, o resultado não foi suficiente para recuperar as perdas da pandemia, e o País ainda deve fechar o ano com uma queda de mais de 4% na atividade econômica. Pior que isso, o cenário para 2021 permanece completamente nebuloso. As perspectivas para o próximo ano serão debatidas por pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) no 4.º Seminário de Análise Conjuntural. O evento, que acontece a cada trimestre e será feito por meio da internet, é organizado em parceria com o Estadão.

Em entrevista na semana passada, Silvia Matos, uma das debatedoras, alertou sobre as dificuldades de se prever o quadro econômico. “É preciso ter cuidado ao se vender expectativas, a frustração é muito ruim, ainda mais em um contexto como este, não só de incertezas domésticas, mas mundiais também”, disse. “O mercado sobe quando vem a vacina, mas tem um purgatório antes do paraíso. É preciso ter uma agenda mais clara para atravessar esse nevoeiro e os riscos hoje são mais negativos do que positivos, tem mais pressão por gastos por parte do governo, que podem ser ruins na dinâmica de inflação e juros.”

Para a economista, as incertezas sobre a vacina contra a covid-19 no Brasil podem acabar postergando a recuperação da economia. “O que resolve o problema não é a vacina, mas a vacinação. A Europa vai mostrar logo a importância do planejamento. Eles devem se recuperar rapidamente no ano que vem e isso vai mostrar que quanto mais cedo houver a vacinação, melhor”, disse. “Algumas vacinas são mais caras e difíceis de transportar do que outras, mas os governos que estão mais organizados devem conseguir fazer isso mais facilmente.

Além de Silvia Matos, participarão do debate os economistas Armando Castelar e José Júlio Senna. A moderação será de Silvia Araújo, editora executiva do Broadcast.