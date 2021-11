Evento da McKinsey debate criação de novos negócios

O mundo nunca mudou tão rapidamente – e a velocidade das transformações será cada vez maior daqui para a frente. A diferença entre o que estamos vivendo em 2021 e o que vivíamos há dez anos é gigantesca. Basta dizer que, há 10 anos, comprar algo de forma digital e poder receber ou retirar em menos de um dia, como ocorre na Magalu, era algo totalmente impensável.

Lembrar como a vida era tão diferente há tão pouco tempo ajuda a projetar o impacto das intensas inovações que experimentaremos ao longo da próxima década. Para ficar apenas nesse mesmo campo do varejo: a Magalu, agora, lançou a entrega de 1h e se prepara para um mundo onde todos estarão digitalizados. “O futuro é on”, como diz Frederico Trajano, CEO do grupo.

Em meio a esse cenário tão efervescente, a tradição de uma marca conhecida ou de uma empresa com décadas de atividade valerá pouco sem as transformações necessárias. O mercado que teremos dentro de dez anos será completamente diferente do mercado atual. Quem não acompanhar esse movimento está condenado a ficar para trás.

Caminho obrigatório

Não por acaso, o tempo médio de existência das companhias que compõem o Standard & Poor’s 500, índice que reúne as ações de 500 empresas consideradas promissoras pelo mercado, caiu drasticamente nas últimas seis décadas: de 61 anos para apenas 22 anos. O Google, maior símbolo desse processo fulminante de renovação, acaba de completar 23 anos de vida e já está entre as empresas mais valiosas do mundo.

O caminho obrigatório para todas as corporações, sejam as mais jovens ou as centenárias, é desenvolver novos negócios, produtos e serviços. Atenta a essas circunstâncias, a McKinsey definiu o tema “Construindo novos negócios” para o seu Fórum anual, realizado no dia 19 de novembro, sexta-feira passada. A programação, híbrida, teve parte dos palestrantes e do público presente no Hotel Unique, em São Paulo, e outra parte acompanhando as discussões de forma remota.

O Fórum McKinsey 2021 proporcionou um mosaico rico de visões. Ainda que as experiências e as trajetórias dos palestrantes, painelistas e debatedores sejam muito diversas, houve dois pontos de convergência: a percepção de que o desafio de desenvolver novos negócios está colocado diante de todos os gestores, independentemente do setor e do porte da empresa, e a convicção de que a década que está começando será repleta de oportunidades para quem mergulhar nesse desafio.

Programação intensa reúne diversos setores

O Fórum McKinsey 2021 foi aberto por dois sócios seniores da consultoria, Heitor Martins e Reinaldo Fiorini, que fizeram uma explanação panorâmica sobre o tema “Construindo novos negócios – contexto, oportunidades e desafios”.

A programação seguiu com quatro plenárias e doze fóruns com a presença de empresários e empreendedores de grande destaque: Frederico Trajano, do Magazine Luiza (“O céu é o limite – de rede local a maior ecossistema do varejo brasileiro”), Christian Gebara, da Telefônica Brasil (“Na velocidade da luz – acelerando um gigante”) e Martin Escobari, da General Atlantic, investidora que fornece capital e suporte estratégico para a expansão global de corporações (“América Latina – selecionando e apoiando vencedores”).

Uma das mesas mais focadas em tecnologias de ponta aplicadas à indústria foi “Vantagens competitivas– alavancando fortalezas para criar negócios imbatíveis”. Leonardo Bastos, da Bayer, Immo Paul, da Shape, provedora de serviços digitais para indústrias, e Francisco Prisco, da Z-Tech, hub de tecnologia e inovação do grupo Anheuser-Busch InBev, falaram das novas fronteiras estabelecidas pela inovação em seus setores.

O evento teve também sessões de breakout entre as palestras. Esses debates reuniram mais de 20 convidados, entre representantes da McKinsey e de organizações como Itaú, Raia Drogasil, Softbank, Positivo, iFood, Gympass e Zé Delivery. O encerramento ficou a cargo de Tracy Francis, sócia sênior do escritório da McKinsey em São Paulo, recentemente nomeada líder global de Branding, Comunicação e Marketing da firma de consultoria. Ela fez uma breve recapitulação dos aprendizados do dia.