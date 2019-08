Evento em São Paulo discute a sociedade 5.0

O governo japonês quer ser o primeiro a dar um passo em direção à sociedade 5.0, na qual o ser humano estará no centro de tudo enquanto a tecnologia é utilizada para melhorar os aspectos do cotidiano.

São temas como carros autônomos para resolver o problema de mobilidade, tecnologia médica de ponta para consultas remotas, blockchain para transações bancárias virtuais, entre outros.

A ideia é usar as inovações da atual quarta revolução industrial para promover as mudanças. O Japão diz ter uma quantidade razoável de dados "crus" já coletados, prontos para serem usados no novo modelo de economia e indústria. Inteligência artificial, big data e Internet das Coisas (IoT) serão os grandes facilitadores dessa transição.

Para discutir o futuro, a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo), em parceria com a organização sem fins lucrativos JCI Brasil-Japão, realiza o painel “Sociedade 5.0” nesta quinta, 15, na cidade de São Paulo. Os palestrantes serão a professora emérita da Universidade Hitotsubashi Yoko Ishikura e o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho.

“A discussão desse tema é muito rica e relevante, pois é um assunto que irá fazer grande diferença na rotina das pessoas. O centro do movimento está nas pessoas, elas serão diretamente impactadas por tecnologias que facilitarão os processos. Isso vai mudar a forma como elas fazem suas escolhas”, disse o presidente da Comissão de Relações Empresariais do Bunkyo, Gioji Okuhara, que será o moderador do painel.

Os ingressos para o evento ainda podem ser adquiridos online, no site http://bit.ly/sociedade5_0.

SERVIÇO

Painel: Sociedade 5.0

Data: 15 de agosto de 2019

Horário: das 19h às 21h30

Endereço: Rua São Joaquim, 381 - Liberdade

Valor: R$ 50 (meia R$ 25)