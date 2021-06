Evento promovido pela FGV debate o crescimento econômico do Brasil no pós-covid

RIO - Quando a vacinação contra covid-19 atingir parcela significativa da população brasileira, a ponto de controlar minimamente a pandemia, quais serão as perspectivas de crescimento econômico do Brasil? Essa é a questão o central a ser debatida por especialistas do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) no seminário Os Caminhos para o Crescimento, organizado em parceria com o Estadão, em formato online, hoje, às 10 horas.

Em meio às perspectivas de crescimento, alguns pontos a serem debatidos pelos pesquisadores do instituto estão as principais sequelas deixadas pela pandemia que podem restringir uma recuperação da economia e as políticas necessárias para o País consolidar um crescimento econômico sustentável, passada a crise sanitária atual que atinge todo o mundo.

Também estarão entre os assuntos que serão debatidos os riscos associados à recuperação da economia, como a vacinação, a falta de imunizantes e os riscos de uma terceira onda da pandemia. Participarão do debate os pesquisadores Fernando Veloso, Samuel Pessôa e Nelson Barbosa, todos do Ibre/FGV.

Pessôa, também sócio do Julius Baer Family Office, e Barbosa, ex-ministro do Planejamento e da Fazenda no segundo governo Dilma Rousseff (PT), têm se destacado no debate público sobre a política econômica, seguindo correntes acadêmicas distintas.

O seminário online será mediado pela jornalista Adriana Fernandes, repórter especial e colunista do Estadão. Mais informações e inscrições para o debate no endereço eletrônico: https://evento.fgv.br/debateestadodesp_17/.