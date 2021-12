Evergrande perde prazo para pagamento de juros e risco de calote aumenta

HONG KONG/XANGAI - Alguns credores internacionais do grupo imobiliário chinês Evergrande não receberam o pagamento de juros de seus títulos passado o período de carência de 30 dias, afirmaram cinco fontes com conhecimento do assunto à agência de notícias Reuters, o que deixou a companhia mais perto de um calote formal.

Ampliando uma crise de liquidez no antes efervescente mercado imobiliário chinês, a Kaisa Group Holdings, de menor porte que a Evergrande, também parecia sem condições de cumprir compromisso de dívida de US$ 400 milhões que vence nesta terça-feira, 7, afirmou uma fonte com conhecimento direto do assunto.

Leia Também Será difícil manter a recuperação da economia

O não pagamento de US$ 82,5 milhões em juros por parte da Evergrande no mês passado pode disparar um processo de calote de US$ 19 bilhões em títulos internacionais e colocar a companhia em risco de se tornar a empresa chinesa a dar o maior calote, possibilidade que tem assombrado a segunda maior economia do mundo há meses.

O não pagamento do título de 6,5% pela Kaisa, segunda maior devedora de títulos internacionais entre empresas do setor de construção da China, depois da Evergrande, vai deixar a companhia em situação de calote técnico, disparando vencimento de outras dívidas que somam quase US$ 12 bilhões.

Representantes da Evergrande não comentaram o assunto. A Kaisa, que se tornou em 2015 a primeira empresa do setor de construção da China a não pagar um título de dívida internacional, não se manifestou.

A Evergrande já foi a maior empresa do setor imobiliário da China, com mais de 1.300 projetos estatais na carteira. A empresa tem compromissos de US$ 300 bilhões e está no centro da crise da indústria da construção da China.

A companhia não fez nenhuma comunicação aos credores sobre o não pagamento do juros, disse uma das fontes. Ela já havia informado na segunda-feira, 6, a criação de um comitê de gestão de risco, que incluiu autoridades chinesas, para ajudar o grupo a "mitigar e eliminar riscos futuros".

Isso ocorreu depois que a empresa afirmou que credores exigiram US$ 260 milhões, mas o grupo não tinha fundos garantidos para pagar a dívida. Autoridades então convocaram o presidente do conselho de administração da companhia e garantiram aos mercados que um risco mais amplo seria contido.

A agência de classificação de risco Standard & Poor's afirmou nesta terça que a cobrança dos US$ 260 milhões mostra que a liquidez da Evergrande continua "extremamente fraca", com um calote parecendo inevitável diante de vencimentos que somam US$ 3,5 bilhões em março e abril de 2022.

Até agora, a crise na Evergrande tem sido em grande parte restrita à China. Com os mercados mais informados sobre o problema, analistas têm visto menos chance de as consequências da crise se espalharem.

Criada em 1996, a companhia foi o ápice de uma era de crédito farto que impulsionou o mercado imobiliário chinês. Mas o modelo de negócio da empresa foi colocado em xeque pela entrada em vigor de centenas de novas regras criadas para conter o endividamento das empresas do setor e promover habitação acessível no país.

Empresas do setor imobiliário chinês têm enfrentado dificuldades para levantar recursos, com muitas optando por venda de ações e ativos.

Shimao Group e Logan Group anunciaram nesta terça operações de aumento de capital para levantarem cada um US$ 150 milhões, enquanto a Guangzhou R&F Properties anunciou acordo para vender 30% de participação em um parque logístico em Guangzhou.

Para a Kaisa, o risco de calote cresceu depois que a empresa não conseguiu realizar uma operação de troca de dívida com credores na semana passada.

Fontes afirmaram anteriormente que credores tinham oferecido à Kaisa US$ 2 bilhões em financiamento no mês passado, mas as negociações não avançaram.