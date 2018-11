Ex-diretor do BC Carlos Hamilton pode integrar equipe econômica de futuro governo

BRASÍLIA - O economista Carlos Hamilton Araújo, ex-diretor do Banco Central, deve ser agregado ao grupo de transição do futuro governo e pode vir a ocupar novamente um cargo na área econômica, disse nessa terça-feira, 27, o futuro presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes.

Hamilton, que até julho ocupava a vice-presidência de serviços, infraestrutura e operações do Banco do Brasil, esteve nesta terça no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o gabinete de transição, segundo ele mesmo "para um café". Ele negou que estivesse cotado para algum cargo e saiu acompanhado de Novaes.

Para o futuro presidente do BB, Hamilton seria “uma aquisicação importante para o grupo de transição”.

"Foi uma primeira conversa hoje (nesta terça-feira), acho que ele vai se incorporar à equipe de transição", disse Novaes. Perguntado se Hamilton poderia vir a ocupar um cargo no BB, o futuro presidente do banco disse que "pode até ser".

"Certamente a intenção nossa é trazê-lo para o grupo", disse Novaes.