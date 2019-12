Carlos Ghosn deixa prisão domiciliar no Japão e viaja ao Líbano, diz jornal

O ex-presidente da aliança Renault-Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, que é réu no Japão, viajou para o Líbano nesta segunda-feira, 30, informou a imprensa internacional. De acordo com o jornal Financial Times, a viagem foi confirmada por fontes próximas à família do ex-executivo.

Segundo a imprensa internacional, ainda não está claro como Ghosn, que tem tanto a cidadania francesa quanto a libanesa, poderia deixar o Japão, onde cumpria prisão domiciliar. Até o início da noite desta segunda, também não havia a confirmação imediata de fontes oficiais dos dois países.

De acordo com o jornal britânico, ele desembargou no aeroporto Rafic al-Hariri, em Beirute. Segundo a imprensa local, ele chegou à capital libanesa em um jato privado.

Ghosn enfrenta quatro acusações, incluindo ocultação de renda e enriquecimento irregular. O ex-executivo nega as acusações. Segundo seus advogados, os promotores conspiraram com funcionários do governo e executivos da Nissan para prejudicá-lo.

Ele foi preso pela primeira vez em novembro de 2018, sendo solto quatro meses depois, após pagar fiança. Em abril, um mês depois de ser solto, o brasileiro foi preso novamente, sob novas acusações.

Após pagar uma nova fiança, Ghosn novamente deixou a prisão, ainda em abril, sujeito a condições rigorosas de fiança, o que exigia que ele ficasse no Japão. / COM REUTERS