Ex-parceira da XP, Acqua Vero terá de pagar R$ 134 milhões à corretora

O escritório de agentes autônomos Acqua Vero terá de pagar uma multa de R$ 134 milhões à XP por quebra de contrato. A decisão da Justiça ocorreu nesta quarta-feira, 2, após o escritório ter entrado com uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) para questionar o valor da multa, apurou o Estadão.

A quebra de contrato teria ocorrido após a saída da Acqua da XP, para se associar ao BTG Pactual. O valor de R$ 134 milhões corresponderia ao valor pago pela XP ao escritório no ano passado. A multa, na prática, significaria a devolução dessa quantia. O escritório estava entre os maiores da corretora, com R$ 8,5 bilhões em ativos sob custódia.

Leia Também XP analisa colocar os dois pés na negociação de criptomoedas, com nova plataforma

Ao entrar com ação na Justiça, a Acqua Vero alegou que a XP não agiu de forma correta no período de “aviso prévio”, o que teria acarretado prejuízos para o escritório – argumento que não foi aceito pelo TJ, que decidiu em favor da corretora.

Nesta quarta-feira, 2, para responder à saída recente de escritórios de agentes que migraram ao BTG, a XP abriu dados relativos à taxa de retenção de ativos sob custódia. A maior corretora do País afirmou que o porcentual tem sido de 80%, o que significa que apenas 20% dos clientes dos escritórios optaram por transferir seus recursos.

Procurada, a Acqua Vero não comentou até o momento.