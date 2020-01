Ex-presidente da Blockbuster e da Fotótica vai comandar a Saraiva

A Saraiva Livreiros, que está em recuperação judicial, tem novo presidente. Luís Mario Bilenky foi indicado como CEO não estatutário e começa a exercer suas funções a partir desta segunda-feira, 13, de acordo com comunicado ao mercado. Ele substitui Jorge Saraiva Neto, da família controladora da rede varejista de livros.

Bilenky presidiu a Blockbuster e a Fotótica, além de exercer cargo de diretor de marketing do McDonald's. Foi diretor executivo do grupo Fleury e sócio e presidente do Hospital Infantil Sabará.

"Com a reestruturação das lideranças - CEO e Conselho de Administração, a Saraiva dá início a um novo momento em sua história, fortalecendo e aprimorando sua governança corporativa", diz a empresa em nota. "Acreditamos que os membros do conselho de administração da companhia eleitos recentemente e o novo CEO da Saraiva contratado hoje possuem plena capacidade para promover a reestruturação das operações e a recuperação dos resultados econômicos necessários à perenidade dos negócios da Saraiva."

A rede de varejo que chegou a liderar a venda de livros no País entrou em recuperação judicial em novembro de 2018. Seu plano de recuperação judicial foi homologado pela Justiça em setembro.