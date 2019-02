Ex-secretário da Previdência tira dúvidas dos leitores sobre reforma nesta sexta-feira

O governo de Jair Bolsonaro encaminhou na quarta-feira, 20, ao Congresso sua proposta de reforma da Previdência. Com mudanças importantes nas regras para aposentadoria, como a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens, o texto endurece as exigências tanto para segurados do INSS e quanto para servidores públicos.

Mas o que muda nas regras para quem vai se aposentar pelo INSS daqui para frente? Para ajudar o leitor do 'Estadão' a responder a essa pergunta, a editoria de economia vai entrevistar nesta sexta-feira, 22, às 16h, José Roberto Savoia, professor de economia e ex-secretário adjunto da Previdência durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

O leitor pode mandar suas perguntas sobre o projeto da nova Previdência para o economia.estado@estadao.com ou pelo Facebook da editoria. Após passar por uma curadoria, as questões podem ser respondidas, ao vivo, por Savoia.

A entrevista será veiculada no Facebook, nesta sexta-feira, 22, a partir das 16h.