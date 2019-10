Ex-secretário da Previdência tira dúvidas sobre reforma da Previdência; mande suas perguntas

O texto-base da reforma da Previdência aprovado no Senado nesta terça-feira, 22, muda os parâmetros para a aposentadoria no País. Agora, será necessário ter uma idade mínima de 65 anos (homens) e de 62 anos (mulheres) para se aposentar. Para quem já está no mercado de trabalho, haverá regras de transição.

A mudança retira o País de um grupo restrito de nações que ainda permite a concessão do benefício considerando apenas o tempo de contribuição, característica que, segundo a área econômica do governo federal, privilegia trabalhadores de maior renda.

A votação em segundo turno no Senado teve 60 votos a favor e 19 contra. Os senadores deixaram para esta quarta-feira, 23, a análise de outros dois desses destaques, que podem provocar mudanças em aposentadorias especiais.

As novas regras passam a valer quando o Congresso promulgar a reforma. Segundo o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, isso deve ser feito em até 10 dias.

