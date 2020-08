Ex-secretário do Tesouro, Mansueto Almeida será sócio e economista-chefe do BTG

BRASÍLIA - O ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, acertou com o BTG Pactual sua ida para o mercado financeiro. Ele será sócio e economista-chefe do BTG.

A assessoria do BTG informou que Mansueto assumirá o cargo em meados de janeiro, depois de cumprir o prazo de quarentena, de seis meses. Ele deixou a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, no mês passado, após meses de especulações em torno da sua saída.

O economista era originalmente funcionário do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (Ipea), onde teve atuação forte de combate às manobras fiscais adotadas pelo governo da presidente Dilma Rousseff.

Fiscalista, Mansueto é defensor do teto de gasto - a regra que impede o crescimento das despesas acima da inflação. Durante a pandemia de covid-19, defendeu que o aumento de gastos para o enfrentamento da doença fosse temporário, apenas em 2020, o que permitiria que o país voltasse à trajetória de ajuste fiscal em 2021.

Mansueto deixou o governo no momento em que cresce a pressão por mudanças do teto de gastos e de aumento das despesas também em 2021. Sua saída do Ministério da Economia é vista por muitos economistas do mercado como um “divisor de água” para mudança de rumo da política fiscal.

No BTG, ex-secretário vai trabalhar com o ex-ministro da Fazenda Eduardo Guardia, que também é sócio do banco.