Executivo José Olympio Pereira deixa Credit Suisse no Brasil após 17 anos

O executivo José Olympio Pereira está de saída do banco de investimento Credit Suisse no Brasil, apurou o Estadão com fontes de mercado. Ele estava na instituição há 17 anos, sendo dez como presidente da operação nacional.

A decisão teria sido comunicada ao banco já há algum tempo, no início do ano, e não estaria relacionada, segundo fontes, a rumores de venda da operação brasileira do banco de investimentos a um concorrente, como a XP. O executivo deverá permanecer no cargo até o fim do ano, para ajudar na escolha de seu sucessor, disse uma fonte de mercado.

Nas últimas semanas, o Credit Suisse foi afetado por trocas de comandos em várias partes do mundo – pelo menos dez diretores da operação americana comunicaram o desejo de sair de seus cargos na instituição suíça. Essa debandada estaria relacionada às perdas de US$ 5,5 bilhões, relacionadas às posições na Archegos Capital Management. A avaliação do mercado é de que o Credit demorou para perceber o mau negócio.

Por aqui, conforme o Estadão/Broadcast noticiou, essa busca de formas de compensar o prejuízo com a Archegos, motivou a informação de que a operação brasileira poderia ser vendida e de que a XP estaria posicionada para assumir o banco de investimento. No entanto, fontes ligadas ao Credit Suisse afirmam que não há intenção de venda por aqui.

Uma das provas desse comprometimento com o País, apurou o Estadão, seria a recente negociação com o Modalmais, fechada em 2020. O banco Credit Suisse fechou acordo para ficar com 35% das ações preferenciais do Modalmais, que continuará a ser controlado por seu fundador, Diniz Ferreira Baptista. O valor do acordo não foi revelado pelos bancos.

"Esta transação nos possibilitará melhorar a maneira como servimos nossos clientes digitalmente, enquanto ganhamos acesso a segmentos adicionais de clientes em um ambiente com altas taxas de crescimento”, disse Philipp Wehle, CEO da divisão de International Wealth Management do Credit Suisse, na época.

Procurada, a assessoria de imprensa do Credit Suisse não comentou o assunto.