Exército mobiliza tropa e libera acesso à Refinaria de Paulínia

SOROCABA – Tropas do Exército ocuparam os acessos da Refinaria de Paulínia (Replan), maior refinaria de petróleo da Petrobras, no início da tarde deste sábado, 26, em Paulínia, interior de São Paulo. Por volta das 13h40, os caminhões, ônibus e viaturas da 11ª Brigada de Infantaria Leve, sediada em Campinas, formaram um cordão nos portões de entrada da Replan, obrigando os caminhoneiros a se retirarem do local.

Os caminhoneiros recuaram para uma área no entorno da rodovia Zeferino Vaz (SP 332) e ainda estavam concentrados no local. Com a ação do Exército, seriam liberados veículos de combustível para abastecer o Aeroporto Internacional de Viracopos.

A ocupação aconteceu em cumprimento à ordem do presidente Michel Temer de desbloquear os acessos a refinarias e rodovias de escoamento de combustível. Os militares se deslocaram em 26 viaturas e ao menos quatro ônibus, com apoio de um helicóptero.

Conforme nota do Ministério da Defesa, a ação deveu-se ao cumprimento da ordem de “garantir a distribuição de combustível nos pontos críticos; escolta de comboios; proteção de infraestruturas críticas; e desobstrução de vias e acessos às refinarias, bases de distribuição de combustíveis e áreas essenciais, a fim de evitar prejuízos à sociedade”.

Vale do Paraíba. As Forças Armadas com batalhões em Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena estão prontas aguardando comando para agir nas ações de escolta de comboios e distribuição de combustíveis, além de desobstruir os acessos às refinarias.

Nesta sexta-feira, 26, no fim da tarde os militares do Comando de Aviação do Exército de Taubaté sobrevoaram as rodovias Presidente Dutra, Carvalho Pinto, Anhanguera e Dom Pedro mapeando os pontos críticos.