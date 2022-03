Redução do IOF até 2025 para cumprir exigência da OCDE tem custo de R$ 3 bilhões

BRASÍLIA - Como parte do processo de adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o presidente Jair Bolsonaro assina hoje o decreto para redução escalonada do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas operações de câmbio. O compromisso do governo é reduzir essa cobrança a zero até 2028. Em janeiro, a Receita Federal estimou uma renúncia fiscal de R$ 7 bilhões com a medida.

A renúncia fiscal com as mudanças na alíquota do IOF a partir do ano que vem será de R$ 468 milhões em 2023; de R$ 930 milhões em 2024 e de R$ 1,4 bilhão em 2025, totalizando R$ 2,798 bilhões. A estimativa será apresentada hoje pelo governo, que assinará o decreto de reduzir o imposto escalonadamente até zero até o ano de 2029. Como as mudanças estão previstas para começarem em 2023, não haverá impacto orçamentário e financeiro do IOF neste ano.

Por se tratar de um decreto, a mudança não depende da aprovação do Legislativo. Inicialmente, a Receita Federal previa uma renúncia fiscal de R$ 7 bilhões por todo o período. O montante apresentado hoje inclui apenas os impactos esperados nos três primeiros anos.

A promessa de diminuir a alíquota do IOF a zero, ainda que de forma gradual, foi um compromisso do Brasil com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A entidade que tem sede em Paris deu sinal verde em janeiro ao Brasil e a outros cinco países para que possa se candidatar a uma vaga na entidade.