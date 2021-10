Expansão da energia solar em debate

Modalidade sustentável de geração de energia que vem ganhando importância a cada dia no Brasil, a energia solar já é responsável por 2,1% da matriz elétrica do País. E certamente tem ainda muito a crescer, considerando os saltos que vêm registrando ano a ano: a potência instalada passou de apenas 93 MW em 2016 para os atuais 10.429 MW.

Para discutir o estágio desse mercado e as projeções de crescimento, o Estadão Blue Studio promoverá um debate na quarta-feira, 6 de outubro, a partir das 9h, com patrocínio da Equinor. Serão três painéis, “Ganhos do uso da energia solar”, “Desafios da matriz elétrica brasileira e as políticas-econômicas que envolvem a energia solar” e “Como viabilizar a energia solar no setor privado – residências e empresas”. O público poderá enviar perguntas: basta fazer a inscrição na plataforma de webinar do Estadão.

Entre os debatedores estão Marcus Nakawaga, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental (CEDS); José Mauro de Morais, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Clauber Leite, coordenador do Programa de Energia do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec); Ronaldo Koloszuk e Rodrigo Lopes Sauaia, representantes da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar); Mara Schwengber, empreendedora do setor; e Rodrigo Pedroso, diretor de Energia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Evolução da fonte solar fotovoltaica no Brasil

Ano Potência instalada (MW*) 2016 93 2017 1.160 2018 2.416 2019 4.600 2020 7.834 2021 10.429

* Geração centralizada + distribuída. Fonte: Aneel/Absolar