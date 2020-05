Expansão do Estado durante a pandemia

Hoje, completamos quatro meses convivendo com o coronavírus. A cada dia que passa, fica claro que a mortalidade e os custos econômicos da pandemia em matéria de recessão, desemprego, e destruição de capital serão muito maiores do que imaginávamos em fevereiro.

Parte disto é devido à transmissibilidade e a letalidade do vírus, o que não controlamos. A outra parte é uma grande falha institucional, a que deveríamos controlar. Muitos governos foram incapazes de se mobilizar em tempo real e coordenar com o setor privado os recursos necessários para testar e tratar a população e encontrar rapidamente soluções científicas para controlar a pandemia.

A melhor maneira de limitar os impactos econômicos e financeiros da pandemia é financiar a pesquisa e ciência. No curto prazo, temos que aumentar exponencialmente o número e melhorar a confiabilidade dos testes e desenvolver um passaporte imunológico (testes sorológicos de imunidade robustos combinados com aplicativos de rastreamento) para reabrir com segurança a economia mundial. Enquanto isto, pesquisadores e empresas farmacêuticas ganham tempo para desenvolver remédios e vacinas para combater o coronavírus.

Porque as nossas instituições falharam? Uma hipótese é que as revoluções nas áreas de informática e inteligência artificial avançaram à velocidade da luz, enquanto que as nossas formas de organização social e política regrediram, tornando-as ineficientes no combate à pandemia.

Por um lado, a classe política falhou naquilo que é a principal responsabilidade do Estado: proteger os seus cidadãos. Nós os elegemos, mas eles não nos representam e não defendem os nossos valores e interesses.

Por outro lado, no plano internacional, há um vácuo de liderança. A arquitetura construída após a segunda guerra mundial e baseada na coordenação e cooperação multilateral de Bretton Woods ruiu. Estamos passando de um mundo globalizado, coordenado, e altamente integrado economicamente e financeiramente para um mundo bipolar, marcado pela atrofia da liderança americana e a consolidação das ambições chinesas. A União Europeia, que sempre atuou como o fiel da balança, se perdeu desde o Brexit, enquanto que gigantes do passado, como a Rússia, se aproveitam deste vácuo de liderança geopolítica para reconstruir a sua influência internacional.

Em 2020, a economia mundial sofrerá a sua pior recessão desde a grande depressão dos anos 1930. Até 2019, cadeias globais interdependentes de produção reduziram custos e alavancaram a produtividade e o crescimento global. No entanto, a pandemia expôs a fragilidade deste sistema, gerando desconfiança e alimentando sentimentos nacionalistas. Na medida que isto reduza drasticamente os fluxos de comércio internacional e de capitais, cairemos na mesma armadilha protecionista que agravou a depressão dos anos trinta.

Somente o Estado tem a capacidade de mobilizar recursos na velocidade e magnitude necessárias para reduzir o impacto médico e econômico da pandemia. Desde fevereiro, entre política fiscal, monetária e creditícia, governos gastaram aproximadamente US$ 15 trilhões (6 vezes o PIB do Brasil). Portanto, os governos terminarão a crise do coronavírus altamente endividados. O contribuinte arcará com o aumento da carga tributária, mas ele receberá apenas uma fração destes recursos em termos dos bens e serviços médicos necessários para podermos ligar com segurança os motores economia global.

Os bancos centrais compraram o equivalente a US$6 trilhões em ativos financeiros, para os quais não havia demanda no mercado. No curto prazo, esta medida salvou o mercado financeiro. No entanto, no longo prazo, os bancos centrais podem ter criado um mercado zumbi e sem a capacidade de alocar capital de acordo com critérios de retorno, risco e eficiência.

Nos países emergentes, além de uma tragédia humanitária iminente, muitos governos e empresas estão fadados a dar um calote em suas dívidas externas.

A boa notícia é que, com a ajuda da ciência, voltaremos em breve às nossas atividades normais, reduzindo o custo da pandemia em termos de crescimento e emprego. A má notícia é que algumas das escolhas que estamos tomando hoje estão penhorando nosso bem-estar no futuro.

A pandemia deixará pelo menos três legados: o cerceamento da liberdade, o crescimento do Estado, e governos e bancos centrais que terão que tributar pesadamente não só os contribuintes e poupadores de hoje como também aqueles que ainda estão por nascer.

PROFESSOR DE FINANÇAS NA UNIVERSIDADE DE MIAMI