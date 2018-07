Expectativa de corte de juros nos EUA anima bolsas

As bolsas européias abriram em alta nesta terça-feira, na expectativa de um anúncio do Fed, o Banco Central Americano, de novo corte na taxa de juros dos Estados Unidos. Por volta de 9h00 (07h00 em Brasília), o índice FTSE, de Londres, operava em alta de 1,37%; o Cac, de Paris, estava em alta de 1,5% e o Dax, de Frankfurt, com alta de 1,1%. Os índices Dow Jones e Nasdaq, nos Estados Unidos, fecharam a segunda-feira em alta. Na Ásia, os mercados fecharam com números positivos nesta terça-feira, também na expectativa do corte de juros, que poderá ser anunciado na quarta-feira, depois da reunião de dois dias do Fed. O índice Nikkei, do Japão, fechou em alta de 3% e o Hang Seng, de Hong Kong, fechou em 1%. A expectativa é de que o Fed diminua a taxa de 3,5% para 3,25% ou até 3%, em uma tentativa de aliviar o medo da recessão. Na semana passada, o Banco Central americano cortou a taxa de 4,25% para 3,5%, em caráter de emergência, depois que os mercados sofreram queda em todo o mundo. Apesar do otimismo, alguns analistas alertam que enquanto os investidores globais estão animados com as perspectivas de cortes, novos dados da economia americana a ser divulgados em breve poderão provocar nova queda nos mercados. Depois de uma baixa recorde na venda de imóveis nos Estados Unidos, divulgada na segunda-feira, a última pesquisa sobre confiança do consumidor nos Estados Unidos deverá ser divulgada nesta terça-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.