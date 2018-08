Expectativa do mercado é de alta para Ibovespa

O mercado financeiro voltou a ficar mais otimista sobre o desempenho do Ibovespa na próxima semana, de acordo com o Termômetro Broadcast Bolsa, que tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do índice na semana seguinte.

Num universo de 29 participantes, 51,72% veem ganhos, enquanto para 31,03% a expectativa é de queda. A percepção de estabilidade representa 17,24% do total. Na pesquisa anterior, 36,00% esperavam avanço para a Bolsa nesta semana; 24,00%, estabilidade; e 40,00%, baixa. O Ibovespa acumulou perda semanal de 0,63%.

As tensões geopolíticas entre a Turquia e os Estados Unidos, os desdobramentos da disputa comercial envolvendo sobretudo os Estados Unidos, a China e a União Europeia, e o cenário eleitoral doméstico devem seguir gerando volatilidade nos mercados nos próximos dias. Os destaques da agenda são a divulgação da ata do Federal Reserve, na quarta-feira (22), e o Simpósio Anual de Jackson Hole (Wyoming, EUA) a partir de quinta-feira. O evento reúne tradicionalmente autoridades monetárias de vários países.

No Brasil, o calendário das eleições prevê a divulgação de pesquisas de intenção de voto para presidente, incluindo números do Ibope. O mercado estará atento ainda à movimentação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que recebeu vários pedidos de impugnação da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele está preso em Curitiba desde abril.

Na agenda, o destaque é o IPCA-15 de agosto, na quinta. “O indicador deverá mostrar dissipação dos efeitos da paralisação dos caminhoneiros, resultando em deflação de alimentação”, diz o Bradesco, em relatório.

Outro fator com potencial de influenciar os negócios é o exercício de opções sobre ações, na B3, na segunda-feira.